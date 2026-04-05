Düzce\'de Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan sağlığının korunması, güvenilir gıda üretiminin artırılması, sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi ve halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Gölyaka ilçesine bağlı Hacıyakup Köyü'nde süt sığırı yetiştiriciliği yapan Yakup Cinali'ye ait işletme, "Hastalıktan Ari İşletme Sağlık Sertifikası" almaya hak kazandı.

Programa Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan çiftçiler katıldı. Sığır tüberkülozu ve sığır brusella hastalıkları yönünden gerekli tüm sağlık koşullarını sağlayan işletme, yapılan resmi kontroller ve testler sonucunda ari işletme statüsüne dahil edildi. Aile iş gücüne, mülkiyetine ve yönetimine dayalı olarak faaliyet gösteren işletme; kırsalda sürdürülebilir üretim modeli, hayvancılığa dayalı gelir yapısı ve güvenilir süt üretimi açısından önemli bir örnek oluşturuyor.

Bilindiği üzere, Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ gereği çiğ süt yalnızca Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip, bruselloz ve sığır tüberkülozundan ari süt üreten hayvancılık işletmeleri tarafından son tüketiciye arz edilebilmektedir. Bu yönüyle hastalıktan ari işletmeler, hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca, ari işletmelere sağlanan desteklemeler de üreticiler için önemli avantajlar sunmaktadır. Bu kapsamda, hastalıktan ari işletmelerde doğan her bir dişi buzağı için mevcut desteklere ilave olarak 5 bin 600 TL destek sağlanmakta; yine süt desteklemesi kapsamında bu işletmelerde üretilen süte litre başına diğer işletmelere verilen desteğin 3 katı oranında ilave destekleme verilmektedir.

Hayvancılık sektörü için önemli

İl Müdürü Esra Uzun, hastalıktan ari işletmelerin hayvancılık sektörünün geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele, sadece üreticimizin ekonomik kaybını önlemekle kalmamakta; aynı zamanda güvenilir gıda arzı ve halk sağlığının korunması açısından da büyük önem taşımaktadır. Hastalıktan ari işletmeler, modern ve kontrollü hayvancılığın en önemli göstergelerinden biridir. Bu işletmeler sayesinde hem daha sağlıklı hayvan varlığına ulaşıyor hem de tüketicimize güvenilir süt ve süt ürünleri sunulmasına katkı sağlıyoruz."

Esra Uzun açıklamasında ayrıca, Düzce'de ari işletme sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak "Üreticilerimizin bu sisteme dahil olması hem ekonomik desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlamakta hem de ilimiz hayvancılığının kalite standartlarını yükseltmektedir. Gölyaka ilçemizde sertifika almaya hak kazanan işletmemizi tebrik ediyor, diğer yetiştiricilerimizi de hastalıktan ari işletme sürecine dahil olmaya davet ediyoruz" dedi. - DÜZCE