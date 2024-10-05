Düzce'de Hayvancılık Destekleme Toplantısı - Son Dakika
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Düzce'de Hayvancılık Destekleme Toplantısı

Düzce\'de Hayvancılık Destekleme Toplantısı

Düzce'de 'Hayvancılıkta Yeni Destekleme Modeli' hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

05.10.2024 10:59
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Düzce'de Tarımsal Üretim Planı Kapsamında "Hayvancılıkta Yeni Destekleme Modeli" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak ülkemiz tarım sektöründe kayıtlılığı, sürdürülebilirliği, verim ve kaliteyi artırmayı amaçlayan "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" bitkisel üretimden hayvansal üretime kadar her konuda tarımsal üretim planlaması kaynakların etkin ve planlı kullanılmasının zorunluluğunu ortaya koyuyor.

Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy, Düzce İl Müdürü Esra Uzun, tarımla ilgili sektör temsilcileri, muhtarlar, çiftçiler ve teknik personelin katıldığı toplantı yapıldı.

İl Müdürü Esra Uzun desteklerin hayvancılık faaliyetlerini güçlendireceğini belirterek "Burada, ilimizin hayvancılığına katkı sağlayacak yeni destekleme modelini anlatmak üzere bir araya geldik. Dünya genelinde hızla artan nüfus, iklim değişiklikleri ve su kaynaklarındaki azalma, tarımsal üretimde sürdürülebilir ve verimli planlamaları zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Bakanlığımızın yeni destekleme modelleri, üreticilerimizi daha güçlü kılacak, üretim süreçlerini daha verimli hale getirecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. İlimizde de bu desteklerin hayvancılık faaliyetlerini güçlendireceğine inanıyorum. Üreticilerimizle birlikte adım attığımız bu yolda, kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak hem gıda güvenliğini sağlayacak hem de ekonomimize katkı sunacağız. Bakanlığımızın yeni destekleme modelinin ilimiz hayvancılığına ivme kazandırmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Sağlam ise "Bu yeni hayvancılık desteklemelerinin İlimizde hayvancılık yapan üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Daire Başkanı Fatih Ersoy "Hayvancılıkta Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunum sonrasında Daire Başkanı Fatih Ersoy ve İl Müdürü Esra Uzun, STK ve üreticilerden gelen soruları cevapladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Hayvancılık Destekleme Toplantısı - Son Dakika

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