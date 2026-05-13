11 kilometrelik hat tamam

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından bin 250 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Yaklaşık 2 ay önce başlayan çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 11 kilometrelik içme suyu hattının imalatı tamamlandı.

Düzce tarihinin en büyük içme suyu yatırımlarından biri olan proje kapsamında, şehrin gelecek 50 yıllık nüfus projeksiyonu dikkate alınarak kapsamlı altyapı yatırımları hayata geçiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde içme suyu kaynakları çeşitlendirilirken, yeni regülatörler, terfi istasyonu ve su depoları inşa edildi. Yatırım süreci, yeni içme suyu arıtma tesisi ve şehir şebekesi yenileme çalışmalarıyla devam ediyor. Yeni arıtma tesisiyle birlikte günlük su arıtma kapasitesi 25 bin metreküpten 130 bin metreküpe çıkarılacak. Şehir şebekesi yenileme çalışmaları kapsamında ise toplam bin 250 kilometrelik yeni içme suyu hattı oluşturulacak. Kaynaktan çeşmeye uzanan yatırımlar sayesinde su kesintilerinin minimum seviyeye indirilmesi, eski hatlardan kaynaklanan kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ve basınç ile kirlilik problemlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Çalışmalarını Akınlar, Dereli Tütüncü ve Azmimilli mahallelerinde eş zamanlı sürdüren ekipler, şebekenin ana iletim hatlarında kullanılan yüksek dayanımlı ve uzun ömürlü düktil boruların imalatına devam ediyor. Bu kapsamda 1200 milimetre çapındaki düktil boru imalatlarının yüzde 50'si, bin milimetre çapındaki boru imalatlarının ise yüzde 30'u tamamlandı. Yaklaşık 2 aydır devam eden çalışmalar kapsamında toplam 11 kilometrelik hattın imalatı bitirildi.

Çalışmalar nedeniyle deforme olan yolların asfaltları da yıl içerisinde program dahilinde yenilenecek. - DÜZCE