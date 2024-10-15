Düzce'de Kadın Çiftçiler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Düzce'de Kadın Çiftçiler Günü Kutlandı

Düzce\'de Kadın Çiftçiler Günü Kutlandı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce'deki kadın çiftçilerin sayısının 6 binden fazla olduğunu belirterek, kadınların tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekti. Etkinlikte kadın çiftçilerin desteklenmesi vurgulandı.

15.10.2024 15:28  Güncelleme: 15:30
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Dünya Kadın Çiftçiler Gününde yaptığı konuşmada Düzce'de 6 binden fazla kadın çiftçinin olduğunu söyledi.

Düzce Tarım ve Orman İl müdürlüğü tarafından Çilimli Millet Bahçesi'nde bulunan ve işletmesini kadın kooperatifinin yürüttüğü restoranda düzenlenen programda, kentte üretim yapan kadın çiftçileri bir araya getirdi.

Gelişmekte olan birçok ülkede tarımsal iş gücünün en önemli kaynağını kadınlar oluşturmakta. Gerek dünyada gerekse Türkiye'de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınlar üstlenmekte.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, işletmesini kadın kooperatifinin yaptığı alandı Vali Selçuk Aslan, Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, İl Müdürü Esra Uzun, protokol üyeleri, bakanlığın destekleme projelerinden yararlanmış, coğrafi işaretli ürünler üreten kadın çiftçiler, kadın kooperatif başkanları ve üyelerin katılımıyla etkinlik yapıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Aslan il genelinde 750 bin dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını belirterek, "İlimizde 29 bin kayıtlı çiftçimiz var. Bunun 6 binden fazlasını kadın çiftçiler oluşturmaktadır. Bu rakamlar kadının tarımda yer almaya başladığını göstermektedir. Millet olarak tam enerjimizi üretimde kullanabilmeniz açısından kadınlarımızın üretimde yer alması çok çok önemlidir" dedi.

Milletvekili Ayşe Keşir "Hem kadın milletvekili olarak hem de bu şehrin bir evladı olarak, kadınların üretime katılması için elimizden ne geliyorsa yapma gayreti içerisindeyiz" ifadelerinde bulundu. Büyük Türkiye hayali doğrultusunda üretimin önemine değinen Keşir, "Büyük Türkiye, mutlaka üreterek olacak. Bu noktada, erkeklerin istihdama katılma oranı neredeyse doyma noktasına ulaştı. Yani erkek nüfusunun yarısı istihdamın içerisinde. Kadınları da üretime, istihdama katmadığımızda biz asla büyük ülke olamayız" diye konuştu.

Milletvekili Ercan Öztürk, "Pandemi döneminde yaşanan gıda krizinin bize tarımsal üretimin, savunma sanayi kadar önemli olduğunu gösterdi. Ben hem gününüzü hem de yaptığınız iş için sizleri canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. .

İl Müdürü Esra Uzun bakanlığın yeni dönem olarak adlandırdığı tarımsal üretim planlaması kapsamın da yeni destekleme modeli ile kadın çiftçilere ekstra desteklemeler getirdiğini ifade ederek kadınların üretimde olmasını gerektiğini vurguladı. Uzun "Kadınlarımız yaptığı işe yüreğini veriyor, kendini adıyor. Toprağı emekleri ile bereketlendiren, şefkatleri ile işleyen tüm Kadın Çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun" dedi.

Etkinlik kadın çiftçilere kahvaltı ikramının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Kadın Çiftçiler Günü Kutlandı - Son Dakika

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