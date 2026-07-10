Düzce'de kocası tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düzce'de kocası tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti

Düzce\'de kocası tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti
10.07.2026 18:26  Güncelleme: 18:42
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Düzce'de kocası tarafından darbedildikten sonra hayatını kaybeden Sergül Şen (45) son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'de kocası tarafından darbedildikten sonra hayatını kaybeden Sergül Şen (45) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Demetevler Mahallesi Dünya Bankası Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sergül Şen ile eşi K.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ş., eşini darbetti. Evden gelen sesler üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, kafatasında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar bulunduğu belirlenen Sergül Şen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sergül Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan K.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Belediyesi'ne ait bir sosyal tesiste garson olarak çalışan Sergül Şen için Düzce Şehitlik Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine yakınları ve sevenlerinin yanı sıra birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları da katıldı. Sergül Şen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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