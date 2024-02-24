Düzce'de Lisanslı Depoculuk Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Düzce'de Lisanslı Depoculuk Toplantısı Gerçekleştirildi

Düzce\'de Lisanslı Depoculuk Toplantısı Gerçekleştirildi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, lisanslı depoculuk sisteminin tarım ve ticaret alanında önemli bir potansiyeli artırmak için önemli bir adım olduğunu belirtti. Düzce'de düzenlenen toplantıda, lisanslı depoculukla ilgili bilgilendirme yapıldı ve sektörün geleceği için stratejiler tartışıldı.

24.02.2024 10:06
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DÜZCE(İHA) – Lisanslı depoculuk konusunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Düzce ilimiz, tarım ve ticaret alanında önemli bir potansiyele sahiptir. Lisanslı depoculuk sistemi, bu potansiyeli daha da artırmak için önemli bir adımdır" dedi.

Düzce'de, lisanslı depoculuk konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, lisanslı depoculuk sisteminin önemine vurgu yaptı. Uzun, "Bu toplantının amacı, depoculuk sektörünün gelişimine katkı sağlamak, üreticilerimizin ve tüccarlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve tarım ürünlerinin güvenli depolanmasını sağlamaktır. Lisanslı depoculuk, ürünlerin kaliteli ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini temin ederken, aynı zamanda üreticilere ve tüccarlara ekonomik fayda sağlamaktadır. Düzce ilimiz, tarım ve ticaret alanında önemli bir potansiyele sahiptir. Lisanslı depoculuk sistemi, bu potansiyeli daha da artırmak için önemli bir adımdır" ifadelerinde bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Lisanslı Depoculuk Şube Müdürü Mevlüt Akan'da sunum yaparak lisanslı depoculukla ilgili önemli konularda katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıda ayrıca sektörün geleceği için stratejiler tartışıldı. Katılımcılar, hangi ürünlerin depolanması, yatırım maliyeti ve ticareti konusunda fikir alarak bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Gerçekleştirilen programa, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, TMO Lisanslı Depoculuk Şube Müdürü Mevlüt Akan, TMO Sakarya Başmüdürü Dursun Esen, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, MÜSİAD Şube Başkanı Özgür Sağlam, Düzce Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş ve kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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