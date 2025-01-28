Düzce\'de Lise Temsilcileri Gençlik Merkezini Ziyaret Etti

Yerel

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki lise temsilcileri, Bahçeşehir Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek etkinliklere katıldı.

Bahçeşehir Bölgesinde bulunan liselerde ki temsilciler bölgede bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Bahçeşehir Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Burada gençlerle bir araya gelen merkez görevlileri 2. dönemde yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili değerlendirme toplantısının ardından merkezdeki bilardo ve havalı tabanca atış poligonunda etkinlikler gerçekleştirdi. - DÜZCE