Hamidiye ve Tokuşlara mahalle konağı - Son Dakika
Hamidiye ve Tokuşlara mahalle konağı

Hamidiye ve Tokuşlara mahalle konağı
24.03.2026 17:10  Güncelleme: 17:12
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle konakları projesi kapsamında Hamidiye ve Tokuşlar mahallelerinde saha incelemeleri gerçekleştirdi. Proje ile mahalleler için sosyal alanlar oluşturulması, meslek edindirme kurslarının verilmesi ve sosyal tesislerin dönüştürülmesi hedefleniyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün seçim vaatleri arasında yer alan mahalle konakları projesinde somut adımlar atılmaya başlandı. Düzce Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Hamidiye ve Tokuşlar mahallelerinde planlanan projeler için saha incelemeleri gerçekleştirildi.

Başkan Faruk Özlü, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Barış Bayrak ile birlikte mahallelerde belirlenen alanları yerinde inceleyerek, projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Heyet ilk olarak Hamidiye Mahallesi'nde belediye mülkiyetinde bulunan yaklaşık 425 metrekarelik alan üzerinde incelemelerde bulundu. Mescid, mutfak ve tuvalet donatılarının yer alacağı 150 metrekare büyüklüğünde mahalle konağı ve aynı arsa içerisinde çocuklar için bir park yapılması planlanıyor.

Heyetin ikinci durağı ise Tokuşlar Mahallesi oldu. Burada atıl durumdaki eski okul binasında incelemelerde bulunan yetkililer, yapının kapsamlı bir tadilattan geçirilerek mahalle konağına dönüştürülmesini öngörüyor. Çevre düzenlemesiyle birlikte modern bir görünüme kavuşturulması planlanan binada mescid, mutfak ve tuvalet gibi temel ihtiyaç alanları yer alacak.

Mahalle konaklarında talep doğrultusunda Meslek Edindirme Kursları'nın hizmet vermesi planlanıyor.

Bahçeşehir'de atıl vaziyetteki sosyal tesisler incelendi

Başkan Faruk Özlü'nün saha ziyaretindeki son durak, Bahçeşehir bölgesinde bulunan atıl sosyal tesis alanı oldu. Kızılay mülkiyetindeki alanda, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın'ın da katılımıyla gerçekleştirilen incelemelerde, mevcut yapıların sosyal tesise dönüştürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyduğu bir kütüphanenin kazandırılması konuları ele alındı. Bahçeşehir'e nitelikli bir sosyal alan oluşturulması amacıyla Kızılay ile ortak çalışma yürütülmesine karar verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hamidiye ve Tokuşlara mahalle konağı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hamidiye ve Tokuşlara mahalle konağı - Son Dakika
