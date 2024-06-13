Düzce'de Mektup Arkadaşları Buluştu

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Düzce'de Bahçeşehir Gençlik Merkezi tarafından başlatılan mektuplaşma etkinliğinde mektup arkadaşlığı yapanlar bir araya gelerek eğlenceli dakikalar yaşadı.

Bahçeşehir Gençlik Merkezi, mektup arkadaşlığı adını verdiği projeyi geçtiğimiz aylarda hayata geçirmişti. Hafız Hasan Şen ve Hürriyet Ortaokulu öğrencilerini kaynaştırmak için gerçekleştirilen mektup arkadaşlığı etkinliğinde öğrenciler birbirlerine dönem boyunca mektup yazmıştı. Bahçeşehir Gençlik Merkezi birbirlerine mektup yollayarak mektup arkadaşlığı yapan ortaokul öğrencilerini buluşturdu. Öğrencilerin birbirleri ile tanıştığı etkinlikte çocuklar okçuluk, karaoke, havalı tabanca atışı yaparak eğlenceli dakikalar yaşadı. - DÜZCE