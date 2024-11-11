Düzce\'de Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

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DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğünü bağlı ekipler meme kanseri farkındalık ayında farklı bir etkinlik yaptılar. Sağlık ocağı otobüs durağı balon ve afişlerle süslendi durakta bekleyenlere bilgilendirme yapıldı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi Ketem ve Eğitim biriminde görevli personel tarafından açılan farkındalık standını ziyaret eden vatandaşlarımıza kanserde erken teşhisin önemi, kanser türlerinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri, bireyin kendini nasıl muayene edebileceği ve muayene esnasında nelere dikkat etmesi gerektiği, meme kanserinden korunma yolları ve tedavi yöntemleri, anne sütünü arttıran besinler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldular hazırlanan broşürleri dağıtımı gerçekleştirildiler. Etkinlik kapsamında; ayrıca Cumayeri Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla farkındalık oluşturmak amacıyla "Sağlık Ocağı Durağı" balon ve afişlerle süslenerek durakta bekleyen yolculara meme kanserinde erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler verdiler. - DÜZCE