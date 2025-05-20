Düzce\'de Motosiklet Denetimleri Arttı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, trafik ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde motosikletlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Düzce'de havaların ısınması ile birlikte motosiklet kullanımı da arttı. Özellikle artan motosiklet kazalarının önüne geçebilmek, motosiklet sürücülerinin de trafik kurallarına uymasını sağlamak için Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Valilik kavşağında denetim yapıldı.

Ekipler, sürücülere kask takmaları, aşırı hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu. - DÜZCE