Düzce\'de Nüfus Müdürlüğü Sınav İçin Açık

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından hafta sonu yapılacak olan 2026 Dikey Geçiş sınavı için Düzce Merek ilçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak.

ÖSYM tarafından 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak olan 2026 Dikey Geçiş Sınavına katılacak adaylardan T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adayların taleplerinin yerine getirilmesi için Düzce'de Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak. - DÜZCE