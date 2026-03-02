Düzce'de Öğretmen Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Düzce'de Öğretmen Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Düzce'de Öğretmen Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
02.03.2026 09:54
Düzce'de direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen İsmail Şişman, 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

DÜZCE(İHA) – Anadolu otoyolu Düzce çıkışında direksiyon başında kalp krizi geçirerek, bariyerlere çarpan ve kazaya karışan Düzceli öğretmen, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Düzce'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazada, İsmail Şişman idaresindeki 81 ACL 286 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü İsmail Şişman ağır yaralandı.

Düzce'de bir dönem Türk Eğitim-Sen Düzce Şube Başkanlığı yapan ve öğretmen olan İsmail Şişman'ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği, bu sebeple kazaya karıştığı tespit edildi.

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana yoğun bakımda tedavisi devam eden öğretmen İsmail Şişman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce'de Öğretmen Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Düzce'de Öğretmen Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
