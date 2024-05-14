Düzce\'de Osman Uzun Aile Sağlığı Merkezi İnşaatı Başladı

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün destekleri ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla Şubat ayında Körpeşler Mahallesinde yer tahsisi yapılan Osman Uzun Aile Sağlığı Merkezinde çalışmalar başladı.

Düzce Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan Körpeşler Mahallesi 3 hekimli Osman Uzun Aile Sağlığı Merkezi'nin temel açma çalışmaları başladı. Geçtiğimiz Şubat ayında Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hayırseverler Ahsen Çalışkan ile Sebahattin Uzun tarafından imzalanan protokolün ardından hazırlanan çalışma programı çerçevesinde Düzce Belediyesi çalışmalara başladı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından merkezin yapılacağı bin 86 m'lik arsa alanının çevre düzenlemeleri ve 300 m'lik temel kazı çalışmaları gerçekleştirilirken, daha sonra ise hayırseverlerin desteği ile binanın inşa çalışmalarına başlanacak. - DÜZCE