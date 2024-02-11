Düzce\'de Otobüslerde Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor

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Düzce'de trafik polisleri yolcuların güvenliği için otobüslere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Türkiye'de son zamanlarda artan otobüs kazaları sebebiyle trafik ekipleri ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda, Düzce Terminalinden şehirlerarası yola giden tüm otobüslere binen ekipler, yolcuların emniyet kemeri takması için bilgilendirmelerde bulunuyor. Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Zeliha Sezer, "Biliyorsunuz ki bu aralar otobüs kazaları meydana geliyor. Bu kazalarda maalesef birçok canımızı kaybettik. Kaza sırasında emniyet kemeri sizin araç içerisinde veya araç dışına savrulmanızı engelliyor. Emniyet kemerlerinizi takıp hayatta kalın" dedi. - DÜZCE