Düzce'de Otobüslerde Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Otobüslerde Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor

Düzce\'de Otobüslerde Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor

Düzce'de trafik polisleri, otobüs kazalarının artması sebebiyle yolcuların güvenliği için otobüslere yönelik denetimlerine devam ediyor. Düzce Terminalinden şehirlerarası yola giden otobüslere binen ekipler, yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendiriyor.

11.02.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de trafik polisleri yolcuların güvenliği için otobüslere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Türkiye'de son zamanlarda artan otobüs kazaları sebebiyle trafik ekipleri ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda, Düzce Terminalinden şehirlerarası yola giden tüm otobüslere binen ekipler, yolcuların emniyet kemeri takması için bilgilendirmelerde bulunuyor. Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Zeliha Sezer, "Biliyorsunuz ki bu aralar otobüs kazaları meydana geliyor. Bu kazalarda maalesef birçok canımızı kaybettik. Kaza sırasında emniyet kemeri sizin araç içerisinde veya araç dışına savrulmanızı engelliyor. Emniyet kemerlerinizi takıp hayatta kalın" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye, Düzce, Güvenlik, Trafik, Kaza, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Otobüslerde Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:44:34. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Otobüslerde Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement