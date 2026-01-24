Belgeselden doğan projede temel etabına geçildi - Son Dakika
24.01.2026 12:44  Güncelleme: 12:45
Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi (DOSKİM) projesi, zihinsel özel yetişkinlerin istihdama katılmasını sağlayacak. Proje, belediye ve sanayi işbirliği ile adım adım ilerlemekte.

Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi (DOSKİM) projesi özel bireylere istihdam sağlayacak. Proje adım adım ilerlemeye devam ediyor.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar'ın bir belgesel izlerken aklına gelen ve yaklaşık 4 yıllık çalışma ile hayata geçirilen DOSKİM için çalışmalar adım adım ilerliyor. Proje için oluşturulan kurulun ardından merkezin inşaatı için yer tahsisi yapıldı. Planlanan program çerçevesinde hafriyat çalışmaları başladı. Ancak kar yağışı nedeniyle zemin sıkılaştırması havaların iyileşmesine kaldı. Havaların ısınmasıyla birlikte DOSKİM için çalışmalar yeniden başlayacak.

Proje ile ilgili bilgiler veren DOSKİM'in fikir babası Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar şunları söyledi; "Şu anda temel aşamasına gelindi. Çok güzel ilerlemeler var. Yürütme Kurulu oluşturduk. Belediye Başkanı Faruk Özlü'de bize başkanlık yapıyor. Projenin çok hızlı ilerlemesinin bir sebebi de imece usulüyle yapılacak olması. Yani bir kurum veya kuruluş bu projeyi üstlenip onun üzerinden yürümeyecek. Herkes elini taşın altına koyacak dolayısıyla da çok hızlı ilerleyecek ve kimseye fazla yük olmayacak. Geçtiğimiz haftalarda hafriyat çalışmaları yapıldı. Zemin sıkılaştırma yapılıyordu ancak kar yağışı başladı. Mecburen ara verdik. Havaların açılmasıyla birlikte temel çalışmaları başlayacak. Bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte zihinsel özel yetişkinler, istihdama katılacaklar. Projeye fabrika sahipleri de sıcak bakıyor. Çünkü devlet, fabrikalara engelli çalıştırma mecburiyeti koydu. Firmalarda bu mecburiyeti hazırlanan proje ile gerçekleştirecekler. Bu nedenle sıcak bakıyorlar." - DÜZCE

Kaynak: İHA

