Düzce\'de Spor Okulları Protokolü İmzalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, disiplinli ve sporla iç içe yetişmesini hedefleyen Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi için kurumlar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla protokol imzalandı.

Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi'ne ilişkin iş birliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Vali Mehmet Makas, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, İl Müftüsü Osman Aydın, Konuralp Meşale Spor Kulübü Başkanı Altuğ Kuru, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu ve İş İnsanı Hakan Acar'ın katıldığı programda proje için iş birliği protokolü hayata geçirildi.

Proje kapsamında; milli ve manevi değerlerine bağlı, disiplinli, takım ruhuyla hareket eden, sorumluluk sahibi, aidiyet duygusu yüksek ve üretken bireylerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Törende konuşan Vali Mehmet Makas, gençlerin sporla iç içe yetişmesine katkı sağlayacak projenin Düzce için hayırlı olması temennisinde bulundu. - DÜZCE