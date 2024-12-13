Düzce'de Yerli Malı Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Yerli Malı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Düzce\'de Yerli Malı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Düzce'de Yerli Malı Haftası etkinlikleri bu yıl sokağa taşındı. Pazarcı esnafı, ürünlerinde indirim yaparak kutlamalara katıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

13.12.2024 09:56  Güncelleme: 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Yerli Malı Haftasında pazarcı esnafı ürünlerinde indirime gitti, yerli malı etkinlikleri sokağa taştı.

Her yıl 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası bu yıl Düzce'de farklı bir konseptte kutlanıyor. Genelde okullarda hafta etkinlikleri kutlanırken Düzce'de bu yıl kutlamalar sokağa indi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ve ilgililer Aziziye Mahallesinde kurulan semt pazarına gelerek esnaf ile bir araya geldi.

"Yerli malı; ekonominin kalbi, milletin gücü, üretimin bereketi ve yarınlarımızın güvencesidir" diyen Vali Selçuk Aslan, burada yaptığı açıklamada "Her yıl 12 -18 Aralık tarihleri arasında öğrencilik yıllarımızdan bu yana Yerli Malı Haftasını kutlarız. Bu yıl Düzce Valiliği, Düzce Belediye Başkanlığı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Düzce Esnaf Odaları Birliği koordinasyonunda Yerli Malı Haftasını biraz daha okullarımızdan sokaklara doğru taşıyalım istedik. Bugünde Pazar yerine geldik. Bizim çağrımıza onlarında yürekten destek oldukları, pankartlar hazırladıkları ve bu haftaya özgü anlamlı indirimler uyguladıklarını gördük. Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı."

Pazar yerini gezen Vali Aslan'a vatandaşları dinledi, bir esnaf ahşaptan yapılmış kaşık hediye etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Selçuk Aslan, Yerli Malı, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Yerli Malı Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 Ankara’daki görüşme sonrası Hakan Fidan ve Blinken açıklama yapıyor Ankara'daki görüşme sonrası Hakan Fidan ve Blinken açıklama yapıyor
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
10:29 Suriye’de geçici hükümet, Esad’ın en büyük tutkusuna karşı Halkı uyardılar Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar
08:46 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:22 Kerem Aktürkoğlu’ndan çekinen biri var Kerem Aktürkoğlu'ndan çekinen biri var
15:17 MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kızından iddialı paylaşımlar MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
15:06 Çanakkale depreminin ardından Naci Görür’den tedirgin eden açıklama Çanakkale depreminin ardından Naci Görür'den tedirgin eden açıklama
14:56 Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli
14:56 Zehra Güneş’in 2 kız kardeşi varmış Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış
14:54 Hakan Fidan, Suriye’yi görüşeceği Blinken’a 7 mesaj birden verecek Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek
14:53 Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah’ım ışık Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
14:52 Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 11:36:59. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Yerli Malı Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.