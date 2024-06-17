Düzce'deki 23 Nisan Parkı Yaz Akşamlarının Vazgeçilmezi

Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılan 23 Nisan parkı, yaz akşamlarının vazgeçilmez parkı oldu.
Düzce'de asar deresinin yanına konumlandırılan 23 Nisan Parkı, sıcak yaz akşamlarının vazgeçilmezleri arasına girdi. Düzceliler, serinlemek için parka adeta akın ederken, oyun gruplarında çocuklar gönüllerince eğlendi. Düzceliler ise park içerisinde bulunan kamelya alanlarında oturarak yaz akşamlarının serinleten parkında vakit geçiriyor. - DÜZCE
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