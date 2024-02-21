Düzce'deki Gençler Komşum Projesiyle İhtiyaç Sahiplerine Yemek Ulaştırıyor - Son Dakika
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Düzce'deki Gençler Komşum Projesiyle İhtiyaç Sahiplerine Yemek Ulaştırıyor

Düzce\'deki Gençler Komşum Projesiyle İhtiyaç Sahiplerine Yemek Ulaştırıyor

Düzce Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında kalan gönüllü gençler, Komşum Projesi kapsamında çıkan yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda çıkan yemekler israf olmuyor. Gönüllü gençler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı desteğiyle akşam yemeği olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyorlar.

21.02.2024 09:40  Güncelleme: 09:44
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DÜZCE(İHA) – Gençlik Spor Bakanlığı Düzce yurtlarında ki gönüllü gençler Komşum Projesiyle kalan yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda çıkan yemeklerde arda kalanlar israf olmuyor. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Komşum projesiyle gönüllü gençler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı desteğiyle yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere akşam yemeği olarak ulaştırarak yardım etmenin güzelliğini yakından yaşıyorlar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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