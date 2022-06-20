Düzce'den ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Düzce'den ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

20.06.2022 09:37
Düzce'den ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Pandemi sebebiyle ara verilen hac yolculuğu 2 yıl sonra yeniden başladı.

Pandemi sebebiyle ara verilen hac yolculuğu 2 yıl sonra yeniden başladı. Düzce'den ilk kafile hacı adayı, kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Vali Cevdet Atay'da uğurlamaya katıldı.

Dünyayı etkisi altında korona virüs salgını tedbirleri neticesinde Türkiye'de hac ibadeti için yapılan seferlere ara verilmişti. Yaklaşık 2 yılın ardından Düzce'den gidecek ilk hac kafilesi için Düzce Cedidiye Camii önünde program düzenlendi. Programa Vali Cevdet Atay, Müftü Rüstem Can, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Peygamber efendimizin doğduğu, yaşadığı ve hayatını idame ettirdiği yerleri ziyaret edecek ve Hac vazifesini yerine getirecek hacı adaylarının mutlulukları gözlerinden okundu. Kafile, kutsal topraklara dualarla uğurlandı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Türkiye, Düzce, Hac, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'den ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika

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