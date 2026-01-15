Umre kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
Yerel

Umre kafilesi dualarla uğurlandı

15.01.2026 09:45  Güncelleme: 09:47
Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Düzce'den yola çıkan umre kafilesi, düzenlenen programla manevi bir atmosferde kutsal topraklara uğurlandı.

DÜZCE (İHA) – Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Düzce'den yola çıkan umre kafilesi, Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından okunan ilahiler, getirilen tekbirler, salavatlar ve telbiyelerle manevi atmosfer yoğunluk kazandı. Umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlar, program boyunca duygu dolu anlar yaşadı. Kafile başkanı olarak umre yolculuğuna katılan İl Müftüsü Osman Aydın, umrecilere hitabında bu kutsal yolculuğun önemine değinerek, umrenin hayatlarında yeni ve hayırlı bir başlangıç olması gerektiğini vurguladı. Aydın, ibadetlerin samimiyetle yerine getirilmesinin manevi kazanımlar açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Programda konuşan Müftü Vekili Hasan İzmirli ise, "Gücü yeten insanlara Beytullah'ı ziyaret etmek Allah'ın bir emridir" ayetini hatırlatarak, umre yolculuğuna çıkan vatandaşlara hayırlı ve bereketli bir ibadet süreci temennisinde bulundu. Program, İl Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya tarafından yapılan dua ile sona ererken, umreciler dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Düzce, Yerel, Son Dakika

SON DAKİKA: Umre kafilesi dualarla uğurlandı
