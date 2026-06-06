Emniyet Müdürü Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Emniyet Müdürü Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Emniyet Müdürü Şehit Ailesini Ziyaret Etti
06.06.2026 09:42
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Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, beraberindeki heyetle birlikte şehit polis memuru Ahmet Zerin'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette şehidin annesi Fikriye ve babası Zeki Zerin'le bir araya gelinerek sohbet edildi. Heyet, şehit ailesine her zaman destek olacaklarını belirtti. Düzce Emniyet Müdürlüğü, şehitlerin daima hatırlanacağını vurgulayarak aileye sağlık ve huzur diledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve beraberindeki heyet, şehit polis memuru Ahmet Zerin'in ailesini ziyaret ederek bir araya geldi.

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, POLED Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder, emniyet müdür yardımcıları ve dernek üyeleri, şehit polis memuru Ahmet Zerin'in ailesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, şehidin ailesi Fikriye Zerin ile Zeki Zerin'le bir araya gelinerek sohbet edildi. Şehit ailesine her zaman destek olmaya devam edeceklerini ifade eden heyet, Ahmet Zerin'i rahmet ve minnetle andı. Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aziz şehitlerin daima hatırlanacağı vurgulanırken, şehit ailelerine sağlık, huzur ve esenlik temennisinde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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