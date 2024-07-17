Düzce Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Göreve Başladı - Son Dakika
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Düzce Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Göreve Başladı

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Göreve Başladı

Düzce Gazeteciler Cemiyeti'nin 5 Temmuz 2024 tarihinde yapılan kongresi sonucunda seçilen yeni yönetim, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı. Ayrıca, Düzce'de faaliyet gösteren basın kurumları arasında bir yarışma düzenlenmesi kararı alındı.

17.07.2024 09:49
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Düzce Gazeteciler Cemiyeti'nin 5 Temmuz 2024 tarihinde yapılan kongresi ile göreve gelen yeni yönetim ilk toplantısını yaptı. Toplantıda görev dağılımı yapıldı.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti'nin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Cihat Tutkun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararla yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı. Buna göre Başkan Cihat Tutkun, Başkan Yardımcılar Atilla Keskin, Hakan Çakır ve Ömer Faruk Kubilay, Muhasip Üye Tolga Hünkar, Genel Sekreter Sefer Demir, üyeler Tezcan Solmaz, Enes Bektaş, Cahit Üstüner oldular.

Yönetim kurulu toplantısında Düzce'de faaliyet gösteren basın kurum ve kuruluşları arasında yarışma yapılmasına karar verildi. Yarışmanın geleneksel hale getirilmesi ve ilk yarışmanın Düzce'nin basın duayenlerinden birisi olan Bedrettin Maradit adına düzenlenmesine karar verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Göreve Başladı - Son Dakika

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