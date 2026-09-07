Düzce Gölormanı'nda geleneksel köy mevlidi İl Müftüsü'nün katılımıyla yapıldı - Son Dakika
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Düzce Gölormanı'nda geleneksel köy mevlidi İl Müftüsü'nün katılımıyla yapıldı

Düzce Gölormanı\'nda geleneksel köy mevlidi İl Müftüsü\'nün katılımıyla yapıldı
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Düzce'nin Gölormanı Köyü'nde Gölormanı Köyü Derneği tarafından geleneksel köy mevlidi programı düzenlendi. Programa Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, vatandaşlar ve köy sakinleri katılırken, emekli Daire Başkanı Recep Sönmez sohbet gerçekleştirdi; program, Yusuf Kalkan'ın duasıyla sona erdi.

Düzce'nin Gölormanı Köyü'nde, Gölormanı Köyü Derneği tarafından geleneksel köy mevlidi programı düzenlendi.

Gölormanı Köyü'nde gerçekleştirilen mevlid programı, ikindi namazı öncesinde okunan ilahi ve kasidelerle başladı. Programa Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'ın yanı sıra vatandaşlar ve köy sakinleri katıldı. Programda Diyanet İşleri Başkanlığı emekli Daire Başkanı Recep Sönmez tarafından sohbet gerçekleştirildi.

Geleneksel köy mevlidi, Diyanet İşleri Başkanlığı emekli Daire Başkanı Yusuf Kalkan'ın yaptığı dua ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Recep Sönmez, Osman Aydın, Kültür, Düzce, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Gölormanı'nda geleneksel köy mevlidi İl Müftüsü'nün katılımıyla yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Gölormanı'nda geleneksel köy mevlidi İl Müftüsü'nün katılımıyla yapıldı - Son Dakika
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