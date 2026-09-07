Düzce Gölyaka'da Halk Sağlığı Haftası için aşı bilgilendirme standı kuruldu
Gölyaka İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Halk Sağlığı Haftası kapsamında ilçede aşı bilgilendirme standı kurdu. Etkinlikte vatandaşlara doğru sağlık bilgisine ulaşmanın ve aşıların hastalıklardan korunmadaki önemi anlatılarak farkındalık oluşturulması hedeflendi.
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Gölyaka İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara aşı konusunda bilgilendirmede bulundu.
3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Gölyaka İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından ilçede bilgilendirme ve farkındalık standı kuruldu. "Bilgiyi Sorgula, Kaynağı Doğrula, Sağlığını Aşı ile Koru" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara doğru sağlık bilgisine ulaşmanın ve aşıların hastalıklardan korunmadaki öneminin anlatıldığı bilgilendirmeler yapıldı.
Sağlıkçılar, vatandaşların sağlık konusunda güvenilir kaynaklardan bilgi edinmesinin önemine dikkat çekerek aşı konusunda farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini belirtti.
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