Düzce Gündüz Bakımevi'nden Miniklerin Belmek Ziyareti - Son Dakika
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Düzce Gündüz Bakımevi'nden Miniklerin Belmek Ziyareti

Düzce Gündüz Bakımevi\'nden Miniklerin Belmek Ziyareti

Düzce Belediyesi BelKa Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar, Belmek kurslarına düzenledikleri geziyle geleneksel el sanatlarını yerinde öğrenme fırsatı buldu. Minikler, kursiyerlerle bir araya gelerek yeteneklerini sergiledi.

12.12.2024 15:19  Güncelleme: 15:21
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Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren BelKa Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocukların bu haftaki gezi durağı Belmek kursları oldu.

Minikler geleneksel el sanatlarını yerinde öğrendi, el işi konusundaki hünerlerini sergiledi.

Düzce Belediyesi BelKa bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gündüz Bakımevi, öğrencileri sosyal ve kültürel değerleri yerinde tecrübe etmeye devam ediyor. Düzce Belediyesi personelinin çocuklarının faydalandığı hizmet kapsamında Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen geziler de hız kesmeden sürüyor.

Sosyal ve kültürel değerlerin uygulamalı olarak gösterilmesine özen gösterilen merkez bu hafta Düzce Belediyesi Belmek kurslarına konuk oldu. Öğretmenleri eşliğinde Aziziye'de bulunan Belmek kurslarını ziyaret eden minikler burada dikiş, el sanatları, ahşap boyama gibi branşlarda yeteneklerini geliştiren kursiyerlerle bir araya geldi.

Kursiyerlerin çalışmalarını dikkatle inceleyen minikler zaman zaman kendi hünerlerini de gösterdi. Gündüz Bakımevi'nde tecrübeye dayalı eğitime önem veren öğretmenler de ilgi alanlarını geliştiren ve sosyal ilişkilerin desteklenmesine destek olan ziyaretlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek Belmek yetkilileri ve kursiyerlerine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Gündüz Bakımevi'nden Miniklerin Belmek Ziyareti - Son Dakika

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