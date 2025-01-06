Düzce İGM 2025 Ocak Toplantısına Başladı - Son Dakika
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Düzce İGM 2025 Ocak Toplantısına Başladı

Düzce İGM 2025 Ocak Toplantısına Başladı

Düzce İl Genel Meclisi, 2025 Ocak ayı toplantısına 9 gündem maddesiyle başladı.

06.01.2025 11:17
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclisi (İGM), 2025 yılı Ocak ayı ilk toplantısını 9 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç başkanlık etti.

İGM toplantısı açılış ve yoklama ile başladı. Ardından, katip üye Şükrü Sert tarafından bir önceki karar özetlerini içeren tutanak okundu. Gündemin 4. maddesi gereği, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 12. ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 16. maddesi uyarınca, 2025 yılı Meclis toplantılarının sesli kaydedilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesinde ise, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 20. maddesi gereği, 2025 yılı İhtisas Komisyonu raporlarının isteyenlere verilmesi için belirli bir ücretin tespiti talebi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Ocak ayı 1. birleşiminde gündemdeki diğer maddeler de görüşülerek, Valilikten gelen teklifler ilgili komisyonlara oy birliği ile havale edildi.

Ocak ayı toplantıları 5 gün süresince devam edecektir. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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