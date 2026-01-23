DTSO Başkanı Bıyık'ın ihracat akademisine bakandan destek - Son Dakika
DTSO Başkanı Bıyık'ın ihracat akademisine bakandan destek

DTSO Başkanı Bıyık\'ın ihracat akademisine bakandan destek
23.01.2026 09:43  Güncelleme: 09:45
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a Düzce'ye ihracat akademisi kazandırılması talebinde bulundu. Bakan Bolat, gerekli adımların atılacağına dair destek vereceğini açıkladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, odada iş dünyası ile bir araya gelen Bakan Ömer Bolat'a Düzce'ye ihracat akademisi kazandırılması talebinde bulundu. Bakan Bolat, gerekli adımların atılması için destek vereceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Düzce ziyareti programlarında DTSO'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, burada yaptığı konuşmada "Oda olarak, üye odaklı, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan kamu-sanayi-üniversite iş birliğinde ildeki tüm dinamiklerle uyum içerisinde çalışan bir kurumuz. Oda olarak birçok yeniliği ve hizmeti yerel ve ulusal paydaşlarımızla istişare halinde üyelerimizden aldığımız güç ile hayata geçiriyoruz. Bu hizmetlerin başında ilimize sizlerin büyük desteğiyle kazandırmış olduğumuz Gümrük Müdürlüğü yer alıyor. Oda olarak Ticaret Bakanlığımızdan aldığımız hibe ve desteklerle çeşitli projeler yürütüyoruz. Otomotiv Sektörü Kümelenme Projesi de Bakanlığımızın Uluslararası Rekabeti Geliştirme yani UR-GE programı kapsamında yürüttüğümüz projelerden biridir. Projede yer alan firmalarımız proje kapsamında birçok kazanım sağladı. Ayrıca mobilya ve orman ürünleri sektörüne yönelik UR-GE projesi hazırlıklarımız devam etmektedir. Hazırlık aşamasında olduğumuz bu projenin de 100 yıllık orman ürünleri geçmişine sahip ilimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

İhracat akademisi sözü

Başkan Bıyık, bazı büyük şehirlerde yer alan İhracat Akademisi'ne Düzce olarak talip olduklarını belirterek "Bakanlığınızın verilerine göre ilimiz ihracat rakamlarında Türkiye'de 20. sırada yer almaktadır. İlimizin stratejik konumu ve güncel gelişmeler ilimizin ihracat potansiyelini ortaya koyuyor. Bu noktada Düzce olarak İhracat Akademisi uygulamanıza talibiz. İhracat konusunda uzmanlar yetiştirebilir, ilimizin ve bölgemizin ihracat kapasitesinin artmasına katkı sağlayabiliriz. İhracat Akademisi'nin Düzcemiz'e kazandırılması konusunda destek talep ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ta yapmış olduğu konuşmasında Düzce'nin son dönemlerdeki gelişiminin takdire şayan olduğunu belirterek, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve ildeki tüm dinamiklerin bu gelişimde büyük katkıları olduğunu ifade etti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın İhracat Akademisi konusundaki talebini de değerlendireceklerini söyleyen Bakan Bolat, Düzce'nin ihracattaki olumlu ivmesinin devamı için her türlü desteği vereceklerinin de altını çizdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Bakanı, Erdoğan Bıyık, Yerel Yönetim, Ömer Bolat, İhracat, Ekonomi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DTSO Başkanı Bıyık'ın ihracat akademisine bakandan destek - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: DTSO Başkanı Bıyık'ın ihracat akademisine bakandan destek - Son Dakika
