Düzce İl Müftülüğü\'nün sabah namazı buluşmaları cuma, cumartesi ve pazar yapılacak

ı Kerim tilaveti, tesbihat ve zikir, sohbet ile dua yer alacak.

Düzce İl Müftülüğü tarafından vatandaşların katılımına açık 'Sabah Namazı Buluşmaları' programı düzenleniyor. Her hafta belirlenen camilerde gerçekleştirilecek programların cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacağı bildirildi. Cuma günleri Cedidiye Cami, Aziziye Mahallesi Günlü Cami, Hamidiye Mahallesi Cami, Hamidiye Mahallesi 60 Evler Cami ve Hz. Ali Cami'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirilecek. Cumartesi günleri ise programın Otopark Cami, Azmimilli Mahallesi Yeşil Cami ve Aziziye Mahallesi Merkez Cami'nde yapılacağı belirtildi. Pazar günleri düzenlenecek buluşmalara Büyük Cami ile Nur Cami ev sahipliği yapacak. Sabah namazının ardından gerçekleştirilecek programlarda Kur'an-ı Kerim okunacak, tesbihat ve zikir yapılacak. Buluşmalar sohbet ve dua programıyla devam edecek.

Düzce İl Müftülüğü, düzenli olarak gerçekleştirilecek sabah namazı buluşmalarına vatandaşları davet etti.