Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Polislerin 179. Yıldönümünü Kutladı

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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için 7/24 görev yapan polislerin 179. Yıldönümünü kutladı.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve sağlık yöneticileri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı ve 8-14 Nisan Polis haftasında İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i ziyaret etti. Düzce'deki polislerin yaptıkları çalışmaları için, teşkilata teşekkür eden sağlık çalışanları, tüm polis teşkilatı adına Ergüder'e çiçek takdim etti.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Devletimizin bekası, milletimizin kardeşliği, kamu düzeni, huzur ve güvenimiz uğruna vatan toprağının farklı köşelerinde şehitlik mertebesine erişen tüm emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet; görevi başındaki polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.

Emniyet Müdürü Ergüder'de ziyaretten dolayı teşekkür etti. - DÜZCE