Düzce İtfaiyesi, 2024'ün İlk 9 Ayında 586 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce İtfaiyesi, 2024'ün İlk 9 Ayında 586 Yangına Müdahale Etti

Düzce İtfaiyesi, 2024\'ün İlk 9 Ayında 586 Yangına Müdahale Etti

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2024 yılı 9 ayında 586 yangın ve 100 trafik kazasına müdahale ederek, vatandaşların can güvenliğini sağladı. Ayrıca yangın güvenliği konusunda 2 bin 300 vatandaşa eğitim verildi.

06.11.2024 11:47  Güncelleme: 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2024 yılı 9 ayında 586 yangına, 100 kazaya müdahale ederken eğitim çalışmaları ile de toplumun bilgilendirilmesine katkı sağladı.

Bölgenin güçlü itfaiye teşkilatlarından Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yılın 9 ayına ilişkin istatistikleri kamuoyuna açıkladı. Güçlü filosu ile Düzce halkının can ve mal güvenliğini korumak üzere 7 gün 24 saat görev yapan Düzce İtfaiyesi; 586 yangın, 100 trafik kazasına müdahale ederken aktif olarak katıldığı olaylarda 143 kişiyi, 394 hayvanı kurtardı. Ayrıca 29 su tahliye ve 55 baca temizleme çalışması ile 50 ruhsat denetimi gerçekleştirildi.

Çeşitli kurumlarla işbirliği içinde 2 bin 300 vatandaşa ve 3 bin 209 öğrenciye yangın güvenliği eğitimi vererek bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, İtfaiye, Sağlık, trafik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce İtfaiyesi, 2024'ün İlk 9 Ayında 586 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum
10:49 Trump’ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu’dan dikkat çeken paylaşım Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
04:46 Seçimi kazanan Trump’tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız Seçimi kazanan Trump'tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız
16:50 Yönetime rest çekti, Galatasaray’dan ayrılıyor Yönetime rest çekti, Galatasaray'dan ayrılıyor
16:41 CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi!
16:29 Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı
16:20 Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı
16:14 Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi
16:09 Hiç rol almadığı filmle servet kazandı Hiç rol almadığı filmle servet kazandı
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
16:08 TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 12:39:44. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce İtfaiyesi, 2024'ün İlk 9 Ayında 586 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.