Düzce Kadın Emeği Merkezi girişimcileri Beypazarı ve Mudurnu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Düzce Kadın Emeği Merkezi girişimcileri Beypazarı ve Mudurnu'da incelemelerde bulundu

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Düzce Kadın Emeği Merkezi girişimcileri Beypazarı ve Mudurnu\'da incelemelerde bulundu
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Düzce TSO'nun 'Turizmde Kadın Eli' Projesi kapsamında, Düzce Kadın Emeği Merkezi girişimcileri Beypazarı'na teknik gezi düzenledi. Gezide Beypazarı'ndaki kooperatif ve üreticilerle görüşüldü; Mudurnu ve Nallıhan'daki uygulamalar incelendi, yeni iş birlikleri hedeflendi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen "Turizmde Kadın Eli" Projesi kapsamında, Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde faaliyet gösteren kadın girişimcilere yönelik Beypazarı teknik gezisi gerçekleştirildi.

Teknik gezi kapsamında Beypazarı'nda yerel kooperatifler ve üreticilerle görüşmeler gerçekleştirildi, yöresel ürünlerin üretimi, markalaşması, satış ve pazarlama süreçleri ile kadın emeğinin turizmle bütünleştirilmesine yönelik uygulamalar yerinde inceleme fırsatı buldu. Programın devamında Mudurnu Tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Kadın Girişimciler Çarşısı ile Nallıhan'da 427 yıllık Kocahan (Nalcıların Hanı) ziyaret ederek kadın emeği, yerel üretim, kooperatifçilik ve kültürel mirasın turizmle buluşturulmasına yönelik uygulamalar sahada gözlemlenmiştir. Gerçekleştirilen teknik gezi ile Düzce Kadın Emeği Merkezi girişimcilerinin bilgi ve deneyimlerinin artırılması, yeni iş birliği ve B2B bağlantılarının geliştirilmesi, başarılı yerel uygulamaların Düzce'ye uyarlanabilir yönlerinin değerlendirilmesi ve kadın emeğinin turizm ekonomisine daha etkin şekilde kazandırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
BeypazarıTurizmDüzceKadınYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Kadın Emeği Merkezi girişimcileri Beypazarı ve Mudurnu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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