Düzce\'nin Turizm Haritası Rektöre Hediye Edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, oda tarafından Düzce'nin kültür ve turizm haritasını Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'e hediye etti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş ve Turizm Ar-Ge Koordinatörü Ömer Özcan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i makamında ziyaret etti. Düzce'nin sahip olduğu turizm potansiyeli, bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına yönelik projeler ve iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, ilin turizm değerlerini tanıtmak amacıyla hazırlanan Düzce Kültür ve Turizm Haritasını, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'e takdim etti.

Üniversitenin bölgesel kalkınmaya katkı sağlama misyonu çerçevesinde, akademik çalışmalar ve öğrenci projeleriyle turizm sektörüne destek sunmaya devam edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, ziyaretleri dolayısıyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası heyetine teşekkürlerini sundu. - DÜZCE