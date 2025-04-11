Düzce Ovası\'nda Su Yönetimi İçin Teknolojik Dönüşüm

DÜZCE(İHA) – Düzce Ovası Sulama Birliği Başkanı Bünyamin Ali, Düzce ovasında suyun her damlası hedefe ulaştıran kaybı en aza indiren çiftçimize teknolojiyle destek veren bir sistem kurmak istiyoruz" dedi.

Düzce İl Genel Meclisi (İGM) Nisan ayı toplantılarının dördüncü birleşimi Meclis Başkan Fazlı Koç başkanlığında yapıldı. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda katip üye Şükrü Sert tarafından bir önceki karar özetlerini kapsayan tutanak okundu. Ardından gündemdeki maddeler görüşüldü.

İhtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülüp karara bağlanması maddesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu Komisyon Başkanı Hasan Aktürk, tarafından meclise sunuldu. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Düzce Ovası Sulama Birliği Başkanı Bünyamin Ali ve Düzce Ovası Sulama Birliği Müdürü Barış Şimşek sulama birliği tarafından yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili meclise bilgi verdi.

Teknik dönüşüm

Başkan Ali, sulama birliği olarak artık geçmişi idare etmenin değil, geleceği inşa etmenin sorumluluğu ile hareket ettiklerini belirterek "Bugün sizlere paylaştığımız tablo, altyapı sorunlarımızdan kayıt dışı su kullanımına bütçe dengelerimizden çiftçimizin beklentilerine kadar birçok başlıkta netlik sunuyor. Ancak bu tabloyu asıl anlamlı kılacak olan, sizlerin katkısıyla hayata geçireceğimiz kapalı sistem sularına vizyonudur.

Bu vizyon, sadece bir teknik dönüşüm değil; su tasarrufunun, verimlilik artışının, tarımsal sorumluluğun somut bir karşılığıdır. Düzce ovasında suyun her damlası hedefe ulaştıran; kaybı en aza indiren çiftçimize

teknolojiyle destek veren bir sistem kurmak istiyoruz. Bunun için niyetimiz güçlü irademiz kararlıdır" dedi.

"Talebimizin parçası olmanız"

Bünyamin Ali, İGM üyelerinden destek isteyerek "Biliyoruz ki bu dönüşüm, ancak sizin gibi değerli yerel yöneticilerin desteğiyle gerçek anlamda hayata geçebilir. Sizlerden talebimiz, bu vizyonun bir parçası olmanızdır. Maddi katkılarımız kadar, karar süreçlerine vereceğimiz yönlendirici desteğiyle ve sahiplenici yaklaşımlar bizim için çok kıymetlidir. İnanıyoruz ki bu iş birliği sadece bir sulama birliğini değil, aynı zamanda bir ilin tarımsal geleceğine yeniden şekillendirecektir" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE