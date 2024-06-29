Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gümrük Müdürlüğü ile İlgili İstişare Toplantısı Yaptı - Son Dakika
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gümrük Müdürlüğü ile İlgili İstişare Toplantısı Yaptı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gümrük Müdürlüğü ile İlgili İstişare Toplantısı Yaptı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yle ile kurulma çalışması yürütülen Gümrük Müdürlüğü ile ilgili istişare toplantısı yaptı. Toplantıda, Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması için yapılan çalışmalar ve ihtiyaç analizi ele alındı.

29.06.2024 12:16  Güncelleme: 12:17
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DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yle ile kurulma çalışması yürütülen Gümrük Müdürlüğü ile ilgili istişare toplantısı yaptı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'ye kurulması için çalışmaların sürdüğü Gümrük Müdürlüğü konusunda geçtiğimiz günlerde yapılan inceleme ziyaretlerinin sonuçlarını istişare etmek amacıyla Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yle bir araya geldi. Ziyarette, Başkan Faruk Özlü önderliğinde kurulması planlanan Gümrük Müdürlüğü'ne yönelik hazırlanan mevcut durum analizi, ihtiyaç analizi ve yapılan hazırlık çalışmaları konusunda sunum yapılırken, Gümrük Müdürlüğü konumu, idari bina yapısı ve diğer detaylar da istişare edildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin Gümrük Müdürlüğü konusunda taleplerini yineleyen Erdoğan Bıyık, Başkan Özlü'nün konuyla alakalı olarak girişimlerini sürdürdüğünü, oda olarak da üyelerin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek en ideal seçeneği Düzce'ye kazandırmak adına istişarelere devam ettiklerini de sözlerine ekledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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