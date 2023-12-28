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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Meslek liseleri nitelikli iş gücü için kırmızı çizgimiz - Son Dakika
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Meslek liseleri nitelikli iş gücü için kırmızı çizgimiz

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, artan sanayi potansiyeline nitelikli iş gücü gerektiğini belirterek meslek liselerinin önemine vurgu yaptı. Bıyık, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın proje okullarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve nitelikli istihdamın artırılması için mesleki eğitimin büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Ayrıca, okullara sağlanan imkanlarla nitelikli iş gücünün yetişmesini beklediklerini belirtti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Meslek liseleri nitelikli iş gücü için kırmızı çizgimiz
28.12.2023 - 10:48,
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DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, artan sanayi potansiyeline nitelikli iş gücü gerektiğini belirterek "Meslek liseleri bunun için bizim kırmızı çizgimiz" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkan Yardımcısı Metin Topal, DTSO'nun proje okulları olan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mesleki eğitimin nitelikli istihdamın artırılması noktasında büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Erdoğan Bıyık, "Üyelerimizin bizlerden en çok talep ettiği konulardan biri de nitelikli işgücüne erişimde kolaylıklar sağlanması. Meslek liselerimiz bu konuda bizim en önemli paydaşlarımız. İlk etapta Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bizim proje okulumuz idi. Artık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de proje okullarımız arasına katıldı. İlimizin artan sanayi potansiyeline nitelikli iş gücü gerekiyor. Bu eğitim kurumlarında öğrenim gören gençlerimiz önemli sanayi kuruluşlarında görevler alacak ve okullarını layığıyla temsil edeceklerdir" dedi.

"İmkanlarımızı okullara sağlıyoruz"

Erdoğan Bıyık, eğitim kalitesi olarak meslek liselerin iyi olduğunu belirterek "Mesleki Eğitim kırmızı çizgimiz diyoruz. Bunu da çok uzun yıllardır söylüyoruz. Bunu sadece yerelde de söylemiyoruz. TOBB ülke genelinde birçok meslek lisesini odalarla eşleştirerek proje okulu yaptı. Maddi ve manevi elimizden gelen tüm imkanları okullarımıza sağlıyoruz. Buradan da sanayicilerimizin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetişmesini bekliyoruz. Bugün ziyaret ettiğimiz okullarımızda, teknik imkanlar açısından ne denli ileri olduğumuzu gördük. Eğitmen kalitesi olarak da meslek liselerimiz çok iyi. Biz de odalar olarak azami desteği sağlayacağız. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz Lokman Alemdar ve Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz Zeynep Öztürk'e özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler esnasında Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkan Yardımcısı Metin Topal'a, bölüm öğretmenleri de dersler ve eğitimlerle ilgili bilgiler aktardı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Meslek liseleri nitelikli iş gücü için kırmızı çizgimiz - Son Dakika


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