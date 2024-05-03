Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Tanju Acar'ın Başkanlığında gerçekleştirdi.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Nisan ayında Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, ziyaretler, katılım sağlanan paydaş programları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Bıyık, oda olarak AB Yeşil Mutabakatına Uyum Projesine dahil olan üyeleri ziyaret ettiklerini belirterek "Önümüzdeki günlerde odamızda gerçekleştireceğimiz E- İhracat eğitimi konusunda istişarelerde bulunmak üzere yetkililer odamızı ziyaret etti. Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü projemiz, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Laboratuvarına kurmuş olduğumuz model fabrikanın kurulum ve test aşamaları tamamlandı açılışını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Olağan Meclis Toplantısının son kısmında aylık mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı. Daha sonra, yılda iki kez yapılması gereken Toplu Komite Toplantısına geçildi. Toplantıda son toplu komite toplantısından bu yana gerçekleştirilen faaliyetler komite üyelerine aktarıldı. Daha önce e posta yolu ile komitelerden talep edilen soru ve öneriler gündeme taşındı.

Toplu komite toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - DÜZCE