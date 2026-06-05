Düzce TSO\'dan KDV indirimi ve vize önceliği talebi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan Meclis Toplantısı, Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Tanju Acar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddelerinin haricinde Meclis Üyesi Halil Uzun tarafından Özel Güvenlik Okullarında uygulanan yüzde 20'lik KDV oranının yüzde 10'a düşürülmesi talebinin ilgili bakanlıklara iletilmesi hususu, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Taştepe tarafından üyelere yönelik vize başvurusu randevuları konusunda öncelik için girişimler yapılması hususu ve yeni açılan AVM'nin merkez esnafına olumlu ve olumsuz etkileri görüşüldü.

Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar'ın açılış konuşması ve meclis gündemini Meclis Üyelerine aktarmasıyla başladı. Meclis toplantısının ilk gündem maddesi Yönetim Kurulu Faaliyetleri oldu. Ay içinde gerçekleşen faaliyetleri meclis üyelerine aktaran Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Ay içerisinde birçok etkinlik ve programa icabet ettik. Bizlerle birlikte bu programlarda yer alan meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm Düzce genelinde başlayan turizm atağına katkılarından dolayı değerli meclis üyemize bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Meclis Toplantısının devamında aylık ekonomik tablolar ve mizanlar konusunda görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem dışı söz alan Halil Uzun, Özel Güvenlik Okulları'nın genel bir sorunu olan KDV konusunda ilgili bakanlıklara oda olarak başvurulması hususunda talepte bulunarak, "Dar gelirli vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda Özel Güvenlik Eğitimlerini alabilmeleri ve iş sahibi olabilmeleri için diğer eğitim kurumlarında olduğu gibi Özel Güvenlik Okullarında da KDV oranının yüzde 20'den yüzde 10'a çekilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gündem dışı söz alan Meclis Başkan Yardımcısı Murat Taştepe de oda üyelerinin yurt dışı vize başvurusu randevuları konusunda öncelik alabilmesi amacıyla ilgili konsolosluklarla temasa geçilerek talepte bulunulması durumunda bazı avantajlar sağlanabileceğini belirterek bu konuda oda olarak çalışma yapılmasını hususunu gündeme getirdi.

Meclis Toplantısı, yapılan istişarelerin ardından sona erdi. - DÜZCE