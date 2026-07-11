Düzce Üniversitesi Danışma Kurulu Toplandı

Düzce Üniversitesi Danışma Kurulu ilk toplantısı, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'in başkanlığında; üniversitenin üst yönetimi, akademik ve idari birim temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, yükseköğretim kurumları, sanayi ve iş dünyası temsilcileri ile öğrenci temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya; Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Mustafa Koç, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, kamu kurumları ile sanayi ve iş dünyası temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında yürüttüğü çalışmalar ile elde ettiği başarıları paylaştı. Uygulamalı eğitimin güçlendirilmesi, araştırma altyapısının geliştirilmesi, mezun izleme sistemi ve üniversite-sektör iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, Düzce Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Serap Bayram tarafından gerçekleştirilen sunumda, Danışma Kurulu Yönergesi kapsamında kurulun amacı, çalışma esasları ve kalite güvence sistemindeki rolü hakkında bilgi verildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, danışma kurullarının kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerindeki stratejik önemine değinerek, üniversitelerin bulundukları şehre sağladıkları toplumsal katkının da önemli bir başarı göstergesi olduğunu ifade etti.

Görüş ve öneriler bölümünde kamu kurumları ve sektör temsilcileri; üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi, uygulamalı eğitimin yaygınlaştırılması, öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ile kalite odaklı çalışmaların sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç tarafından mikro yeterlilikler, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve kalite yönetim sistemi uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Toplantının kapanışında konuşan Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce Üniversitesi, kamu kurumları ve sanayi kuruluşlarının iş birliği içinde yürüttüğü çalışmaların Düzce'nin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirterek toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantı, paydaş görüş ve önerilerinin kalite güvence sistemi kapsamında değerlendirilmesi ve kurumsal gelişim çalışmalarına katkı sağlaması temennisiyle sona erdi. - DÜZCE