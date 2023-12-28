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Düzce Üniversitesi'nde Değerler ve Dini Değerler Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde Değerler ve Dini Değerler Sergisi Düzenlendi

Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen panel ve sergide, farklı açılardan değerler ve dini değerler konusu ele alındı. Panelde konuşmacılar, doğruluk, dürüstlük ve manevi değerler hakkında bilgi verdi. Sergide ise 100'den fazla proje sergilendi.

Düzce Üniversitesi\'nde Değerler ve Dini Değerler Sergisi Düzenlendi
28.12.2023 - 09:42,  Güncelleme: 09:49
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Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi "Farklı Açılardan Değerler ve Dini Değerler Sergisi" başlıklı panel ve sergi düzenledi.

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hamza Aktaş, Farklı Açılardan Değerler ve Dini Değerler Sergisinde 100'den fazla proje olduğunu söyleyerek, bu projelerde ilkokul 3. sınıftan ortaokul son sınıfa kadar öğrencilerin çalışmaları yer aldığını ifade eti.

Çocuk ve Gençlik Eğitimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hamza Aktaş'ın yönetiminde yapılan panelde; İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Bayraktar "Doğruluk ve Dürüstlük" konusu hakkında bilgi verirken, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç ise "Manevi Değerler" başlığı altında katılımcıları bilgilendirdi.

Panelin ilk sunumunu yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, değer kazanmanın önemine değinerek, çocukların büyüklerini izleyerek değer kazanımları edindiklerini vurguladı. Çocukların ne söylendiğine değil ne yapıldığına ve davranışlara bakarak öğrenimini gerçekleştirdiğinin altını çizen Prof. Dr. Koç, bilinen ve öğrenilen değerlerin de davranışa dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Değer anlayışı içerisinde adaletin de olduğunu söyleyen Mustafa Koç, sevgide, merhamette ve diğer bütün uygulamalarda adil olunması gerektiğinin altını çizdi. Üniversite gençleri arasında yapılan bir araştırmayı katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Mustafa Koç, gençlerin kendini geliştirmesi gerektiğini, zaman yönetimi, kendini denetleyebilme, kendine güven, evrensel değerler gibi benzeri konuların önemsenmesi tavsiyesinde bulundu.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Bayraktar ise yaptığı sunumda; doğruluk ve dürüstlüğün iç içe geçmiş kavramlar olduğunu ifade ederek, doğruluğun göstergesi olarak kalbin ve varılacak hedefin aynı yönde olması olduğunu söyledi. Doğruluğun olmadığı yerde ahlaksızlığın, hırsızlığın artacağını söyleyen Bayraktar, toplumda rol model olan anne-babaların, öğretmenlerin, din görevlilerin doğru ve dürüst olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Doğruluğun içselleştirilmesi gerektiğini, bu ahlaki davranışın ekseriye yüzeysel kaldığını ifade eden Prof. Dr. Faruk Bayraktar, Kur'an-Kerim'de doğruluktan ayrılanların cezalandırılacakları, doğruluktan ayrılmayanların ise mükafatlandırılacaklarının yazdığını söyledi. Güzel, hoş ve doğru sözlü olunması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, kişilerin söylemleri ile eylemlerinin de birbiriyle uyumlu olması gerektiğinin altını çizdi.

Panel, teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Panel sonrası açılışı yapılan "Farklı Açılardan Değerler ve Dini Değerler Sergisi" gezildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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