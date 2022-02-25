Düzce Üniversitesi öğrencileri Onur Anıtı'nda nöbet tuttu - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi öğrencileri Onur Anıtı'nda nöbet tuttu

25.02.2022 09:36
Düzce Üniversitesi öğrencileri Onur Anıtı'nda nöbet tuttu

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencileri, Samsun'a giderek Onur Anıtı önünde nöbet tuttu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencileri, Samsun'a giderek Onur Anıtı önünde nöbet tuttu.

Samsun'da bulunan Atatürk Anıtı'na geçtiğimiz günlerde yapılan saldırı, Türkiye'de büyük tepki çekmişti. Farklı illerden binlerce insan Samsun'a giderek Onur Anıtı önünde nöbet tutmaya başlamıştı. Düzce Üniversitesi öğrencileri de nöbet tutanlara eşlik etmek için Samsun'a gitti. Sabaha kadar bölgede bulunan gençler, heykel çevresinde marşlar söyledi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi öğrencileri Onur Anıtı'nda nöbet tuttu
Düzce Üniversitesi öğrencileri Onur Anıtı'nda nöbet tuttu

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Düzce Üniversitesi, Atatürk Anıtı, Saldırı, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi öğrencileri Onur Anıtı'nda nöbet tuttu - Son Dakika


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