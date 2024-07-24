Düzce Üniversitesi Öğrencisi Yaban Mersini Tarlası Kurdu - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Öğrencisi Yaban Mersini Tarlası Kurdu

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammet Bilal Köse, yaban mersini tarlası kurarak ziyaretçilere hasat yaptırarak çiftçilik deneyimi yaşatıyor. Köse, tarlasında yetiştirdiği 7 farklı türdeki yaban mersinlerini ziyaretçilere sunuyor. Yaban mersininin sağlık faydaları da araştırmalarla kanıtlanmış durumda.

24.07.2024 12:16
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Düzce(İHA) – Düzce Üniversitesinde okuyan 21 yaşındaki Muhammet Bilal Köse, yaban mersini tarlası kurdu. Muhammet Bilal Köse, tarlasında yetiştirdiği 7 farklı türdeki yaban mersinlerini, ziyaretçilerine hasat yaptırarak hem meyveleri görmelerini hem de çiftçiliği öğrenmeleri sağlıyor.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan 21 yaşındaki Muhammet Bilal Köse, bir hocasının tavsiyesi ile yaban mersini tarlası kurarak meyveleri yetiştirmeye başladı. Yetiştirmesi çok meşakkatli ve zahmetli olan yaban mersinleri için 3 yıl emek veren Muhammet Bilal Köse, 3 yılın sonunda verdiği emeklerin karşılığını aldı. Tarlasında 7 farklı türde 6 bin fidan yaban mersini yetiştiren Köse, ilk hasadını da meyveyi merak ederek almaya gelen ziyaretçilerine yaptırıyor.

Tropikal meyve olan Yaban mersini doğal olarak daha az şeker içerdiği ve bağışıklığı güçlendirdiği yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Hafızaya iyi geldiği, ayrıca kalp sağlığına olumlu etkilerinin olduğunu belirlenen ve antioksidanlar açısından zengin olan yaban mersininin hücresel hasar riskini azaltmaya da yardımcı olduğu da anlaşıldı.

Yiyecekleri yaban mersinlerini kendileri topluyorlar

Yaban mersini almak için Muhammet Bilal Köse'nin tarlasına gelen vatandaşlar, meyvelerin yetiştirilmesi hakkında Köse'den bilgi alıyorlar. Vatandaşlar ayrıca yiyecekleri yaban mersinlerini de dalından kendileri hasat ederek, taze taze kendi meyvelerini topluyorlar.

7 Ayrı cinsten 6 bin fide ile tarla kurdu

Yaban mersini tarlası kurmaya nasıl başladığını anlatan Muhammet Bilal Köse şunları söyledi; "2021 yılında arsa satın aldık. Ailemle birlikte tropikal bir bitki yetiştirmek istiyorduk. Üniversitede bir hocam yaban mersini yetiştirmem için yönlendirdi ve destek verdi. 2021 Yılının Kasım ayından beri kurulumu ile uğraşıyorum. İlk hasadımızı bu yıl yaptık. Temmuz ayı sonuna kadar hasadımız devam edecek. Bahçemizde 7 ayrı cinsten 6 bin fidan var."

"Okulumu biraz ihmal etmek zorunda kaldım"

Tropikal meyve olan yaban mersinlerinin yetiştirilmesinin ve meyve verir hale getirmenin zor olduğunu, tarlanın kurulumunun uzun zaman aldığını belirten Muhammet Bilal Köse; "Yaban mersini kurulum süreci çok zor bir bitki. Okul ile birlikte yürütmek biraz zor. Bu işi yaparken okuldan birazcık fedakarlık yaptım. Çokta okulla birlikte yürütemedim. Daha çok bahçe ile ilgilendim. Bundan sonra kurulum tamamlandığı için yükümüz hafifledi. Artık hasat, budama gibi işlemlerle devam ediyoruz. Artık bende okuluma döneceğim" dedi.

"İlk hasat meyvelerimizi 350 TL'den veriyoruz"

Tropikal meyve olması nedeniyle yaban mersininin zor bir meyve olduğunu belirten Muhammet Bilal Köse; Yaban mersini yetiştirmek için toprağın PH değerinden köklerindeki nem oranlarına kadar dikkat ettiklerini ve zahmetli olduğunu belirterek Düzce'de yaban mersinine uygun çok az sayıda bahçe olduğunu söyledi. Muhammet Bilal Köse ayrıca ilk hasatlarını kilosu 350 TL'den verdiklerini de dile getirerek şöyle konuştu; "Düzce'de toprağı yaban mersinine uygun çok az bahçe var. Bu bitki meşe toprağı denen düşük PH'lı toprakları seviyor. Yaban mersini koronavirüs döneminde insanlar duydu. Bağışıklık sistemini güçlendiren, şekere, tansiyona faydalı bir bitki olduğunu bilen düzenli tüketenlerde var, merak eden vatandaşlarda var. Satma noktasında bir sorunumuz yok. Talebe de yetişemiyoruz zaten. Almak isteyenlerde akşam serinliği olan saat 18.00'den sonra gelip burada kendileri topluyorlar. Fiyatı ise bu sene tanıtma amaçlı olarak kilogramını 350 TL'den veriyoruz."

"Diyetimin vazgeçilmeziydi"

Düzce'de yaban mersini tarlasını olduğunu öğrenerek taze yaban mersini toplamaya gelen ve kendi meyvelerini dallarından toplayan Nagehan İnan, diyet yaptığı dönemde meyveyi sürekli kullandığını belirterek; "Tesadüf sonucu Düzce'de böyle bir yerin olduğunu gördük ve hemen geldik. Çok güzel bir bahçe taze taze yaban mersini tüketiyorsunuz. Çeşitleri de var. Damak tadınıza göre değişiyor. Ben diyet döneminde çok kullandım. Tavsiye ederim. Diyet döneminde kalorisi çok az olduğu için tok tutuyor. Hem de yulaf ve sütle karıştırdığım zaman çok güzel bir tadı oluyor" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi Öğrencisi Yaban Mersini Tarlası Kurdu - Son Dakika

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