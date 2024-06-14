Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi farkındalık eğitimi verildi

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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nevin İnce tarafından "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" farkındalık eğitimi verildi.

Eğitime; hastane çalışanları, öğrenciler ve öğretim elemanları katılım sağladı. Yaz ayların gelmesi ile birlikte artan doğa gezileri ve piknik etkinlikleri sonucunda oluşabilecek kene ısırıkları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Nevin İnce, havaların ısınmasıyla birlikte 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' (KKKA) hastalığına da daha fazla rastlandığını ifade etti. Düzce'nin bu hastalığı yayan kenelerin yaşaması için uygun coğrafi özelliğe sahip olmadığını söyleyen İnce, yine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının Türkiye'nin endemik hastalıkları içerisinde yer aldığını vurgulayan Doç. Dr. İnce, bayram nedeniyle il dışına tatile ve ziyarete gideceklerin dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Açık arazi ve kırsal kesimde çalışan ve yaşayanlar, çiftçiler, hayvan bakıcıları, kampçılar, tarım ve orman işçileri, askeri birlikler, veterinerler ve teknisyenler, mezbaha çalışanlarıyla kasaplar, endemik bölgede görev yapan sağlık personeli ve laboratuvar çalışanlarının risk grubu içerisinde olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Nevin İnce, hastalığın bulaşma yollarını; kene ısırması, kene çıkarılırken parçalanması, viremik hayvanların kan, vücut sıvıları, diğer enfekte dokuları teması, enfekte hastalarla direk temas, enfekte doku ve kan teması şeklinde sıraladı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vaka belirtilerini; ateş, halsizlik, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, eklem ağrısı, ishal, cilt ve mukozaya ait kanama bulguları, başka bir nedenle açıklanamayan trombositopeni ve lökepeni, başka bir nedenle açıklanamayan ALT ve AST yüksekliği şeklinde sıralayan İnce, yapışan kenelerin, ateşle yakılmadan, rahatsız edilmeden tek seferde çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının Türkiye'deki ölüm oranının yüzce 5 civarında olduğunu ifade eden Nevin İnce, kene ısırığından sonra kişilerin 10 gün boyunca ateş, kırgınlık, halsizlik ve kanama gibi semptomlar açısından kendilerini takip etmeleri gerektiğini; herhangi bir belirti varlığında sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerisinde bulundu. Ayrıca hayvanlardaki kenelere çıplak elle dokunulmaması gerektiğini, keneler çıkarılırken eldiven ile çıkartılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kenelerin insan vücudundaki yumuşak yerlere yapıştığını söyleyen İnce, gezinti sonrası eve dönüşlerde özellikle; kollar, bacaklar, gövde, koltuk altları, saç dipleri, kulak arkası, ense ve kasıklarla birlikte vücudun her tarafının kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. - DÜZCE