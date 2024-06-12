Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Türk Kızılay'ına Kan Bağışı

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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları, öğrencileri ve vatandaşları Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı, kan bağışının önemini vurgulamak ve toplumu bir araya getirmek için "Merve'nin Yeni Yaşını Kutlaması Sana Bağlı, Unutma Biz Bir Birimize Candan Bağlıyız" sloganlarıyla başlattığı kan bağışı farkındalık etkinliği, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde gerçekleştirildi.

Kan bağışı yapma konusunda toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunarak, birçok insanın hayatına dokunmayı amaçlayan etkinlikte, Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları ile birlikte hastaneye gelen vatandaşlar da yüzlerce insanın hayatına umut olmak için kan bağışında bulundu. - DÜZCE