Düzce Üniversitesi, TÜBİTAK Endeksi'nde 48. Sırada - Son Dakika
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Yerel

Düzce Üniversitesi, TÜBİTAK Endeksi'nde 48. Sırada

02.06.2025 20:23
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2024 TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Düzce Üniversitesi, Türkiye'nin en iyi 50'sinde.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan 2024 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer alma başarısı gösteren Düzce Üniversitesi, bu alanda Türkiye'nin en iyi ilk 50 üniversitesi arasına girdi.

Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre değerlendirildiği ve sadece 50 üniversitenin listelendiği "TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Düzce Üniversitesi 48. sırada yer alarak büyük başarıya imza attı.

23 farklı göstergeyle kapsamlı değerlendirme

Değerlendirme sürecine 50'nin üzerinde öğretim üyesi olan 197 üniversitenin dahil edildiği endeks, üniversiteleri; bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim ile ekonomik ve toplumsal katkı gibi 23 farklı göstergeyle kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor.

Düzce Üniversitesi; Ar-Ge, inovasyon, yenilikçi projeler, patent başvuruları, sanayi iş birlikleri ve bölgesel kalkınma çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda gösterdiği sürekli gelişimin ve kararlılığının güçlü bir göstergesi olarak bu zorlu sıralamada, 2020 yılının ardından yeniden yer alma başarısı gösterdi.

Üniversitelerin akademik çalışmalarının, girişimcilik ekosistemiyle entegrasyonunu ve topluma sağladıkları ekonomik katkıyı gösteren endeksle Düzce Üniversitesi, yenilikçi ve girişimci bir yükseköğretim kurumu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

"Geleceğe yönelik hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, bu başarının Düzce Üniversitesi'nin tüm akademik ve idari kadrosunun ve öğrencilerinin özverili çalışmaları sonucunda elde edildiğini vurguladı. Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemini daha da güçlendirmek için çalışmalarına devam edeceğini ve bölgesel kalkınmaya öncülük etme misyonunu sürdüreceğini ifade etti. 2020 yılındaki başarısının ardından, 2024'te de ilk 50'ye yeniden giren Düzce Üniversitesi'nin, sürdürülebilir bir gelişim grafiği çizdiğini ve geleceğe yönelik hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini sözlerine ekledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi, TÜBİTAK Endeksi'nde 48. Sırada - Son Dakika

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