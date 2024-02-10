Düzce Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İş Birliğini Geliştirmek İçin Toplantı Gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasındaki iş birliğini daha da geliştirmek amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
Rektörlük Çalıştay Salonu'nda ki programa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür vekili Sezgin Küçüktepe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Çeviker Ay, ilgili müdürler ile öğretim üyeleri katıldı.
Doç. Dr. Şule Çeviker Ay tarafından tanışma ve iş birlikleri gerçekleştirmek için organize edilen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü'nün çalışma alanlarını tanıtmasının ardından, mevcut iş birliklerinde yaşanan sorunlar, yeni iş birlikleri ihtiyacı ve nelerin yapılabileceği konuşuldu.
Toplantıda; Eğitim Fakültesi ve İl Müdürlüğü iş birliğiyle Çocuk Hakları Kongresi düzenlenmesi, yaşlı bakımı becerileri verilerek işsiz kadınlara istihdam sağlayacak proje planlanması, çocuk evlerindeki çocuklar için düşünme becerileri, spor, robotik gibi eğitimleri içeren ilgi, hobi, mesleki farkındalık geliştirici projeler ya da eğitimler yapılması. Evde bakım alan ve verenlere yönelik tükenmişlik, öfke kontrolü, yara bakımı gibi konularda eğitimlerin düzenlenmesi, İl Müdürlüğü personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin ya da lisansüstü eğitimlerin ve öğrencilerin ders uygulamalarında karşılaştıkları sorunların projeler ve protokoller yoluyla çözülmesi ve bu konuda Bakanlıktan görüş-destek alınması. Evde bakım verenlerle ilgili tükenmişlik araştırmasının yapılması gibi konularda iş birliği hedeflendi.
Gündeme gelen konuların bir protokole bağlı olarak yürütülmesi, iki kurum arasında protokolün uygulanması ve hızlı çalışmanın sağlanması amacıyla koordinasyon kurulunun oluşturulması da önerildi. - DÜZCE
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