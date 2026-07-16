Vali Makas'tan şehit aileleri ve gazilere birlik mesajı - Son Dakika
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Vali Makas'tan şehit aileleri ve gazilere birlik mesajı

Vali Makas\'tan şehit aileleri ve gazilere birlik mesajı
16.07.2026 09:35
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Düzce Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri ve gazilerle buluşarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Programda şehitler rahmetle anılırken, gazilere minnet duyuldu.

Düzce Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Düzce'de anlamlı bir program gerçekleştirildi. Program kapsamında şehit aileleri, 15 Temmuz gazileri, kahraman gaziler ve aileleriyle bir araya gelen Vali Mehmet Makas, milletin bağımsızlığı ve demokrasi uğruna verilen mücadelenin önemine vurgu yaptı. Buluşmada şehitlerin emaneti olan ailelerin ve gazilerin her zaman baş tacı olduğu ifade edildi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler rahmetle anılırken, gazilere minnet duyguları dile getirildi. Katılımcılar, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin korunması adına 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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