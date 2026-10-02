Düzce Valisi Makas ve eşi, Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle sohbet etti - Son Dakika
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Düzce Valisi Makas ve eşi, Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle sohbet etti

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Düzce Valisi Makas ve eşi, Yaşlılar Günü\'nde huzurevi sakinleriyle sohbet etti
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Düzce Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile 1 Ekim Yaşlılar Günü'nde Muharrem Sancaklı ve Neriman Çilingir Huzurevi'nde kalan büyüklerle bir araya geldi. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Makas, büyüklerin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Yaşlılar Günü dolayısıyla eşi Elif Makas ile birlikte Muharrem Sancaklı ve Neriman Çilingir Huzurevi'nde kalan büyüklerle bir araya geldi.

Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, 1 Ekim Yaşlılar Günü kapsamında huzurevlerinde kalan büyüklerle buluştu. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Vali Makas, büyüklerle sohbet ederek sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam temennisinde bulundu.

Vali Mehmet Makas, huzurevlerinde kalan yaşlıların kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Huzurevlerimizde misafirimiz olan tüm büyüklerimiz bizlere emanettir. Bu inançla yol ve mesai arkadaşlarımızla birlikte çınarlarımıza hizmet ediyoruz. Dualarını alabilirsek ne mutlu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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