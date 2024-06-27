Düzce Valisi Selçuk Aslan Başkanlığında Su Kaynakları Toplantısı Gerçekleştirildi

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında su kaynaklarının korunması ve etkin kullanılmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği Konuralp Bey toplantı salonunda Vali Selçuk Aslan yönetiminde ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla İl Su Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Selçuk Aslan, hayati değere sahip olan su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı için oluşturulan politikaların verimli şekilde uygulanmasının geleceğimiz açısından önemine vurgu yaptı. - DÜZCE